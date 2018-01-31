Баста исполнит главную роль в собственной криминальной комедии "Клубаре"

По идее сценариста, известный московский промоутер Артур сумел развести Цукерберга на открытие модного ночного клуба. Как только Артур получает долгожданный задаток, его арестовывают, поскольку в прошлом у промоутера имелись кое-какие грехи. Но сложные отношения с законом не единственная проблема, которую предстоит решить Артуру.