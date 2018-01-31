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Баста исполнит главную роль в собственной криминальной комедии "Клубаре"

31 января 2018, 12:33
Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, сыграет главную роль в полнометражном фильме "Клубаре", сообщается на портале "Кинопоиск".

Известно, что выпуском картины занимается лейбл рэпера Басты "Газгольдер". Режиссером фильма выступит Иван Курский, принимавший участие в создании картины "Газгольдер", над сценарием работал ростовчанин Олег Груз.

Жанр фильма определен как криминальная комедия, главные роли в которой исполнят сам Баста, музыканты Скриптонит и Даша Чаруша. Выход картины в прокат ожидается октябре 2018 года.

По идее сценариста, известный московский промоутер Артур сумел развести Цукерберга на открытие модного ночного клуба. Как только Артур получает долгожданный задаток, его арестовывают, поскольку в прошлом у промоутера имелись кое-какие грехи. Но сложные отношения с законом не единственная проблема, которую предстоит решить Артуру.

По данным портала "Кинопоиск", рейтинг ожидания картины оценивается в 73%.

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#Новости#Анна Петрова#Культура
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