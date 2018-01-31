Баста исполнит главную роль в собственной криминальной комедии "Клубаре"

Известно, что выпуском картины занимается лейбл рэпера Басты "Газгольдер". Режиссером фильма выступит Иван Курский, принимавший участие в создании картины "Газгольдер", над сценарием работал ростовчанин Олег Груз.
Жанр фильма определен как криминальная комедия, главные роли в которой исполнят сам Баста, музыканты Скриптонит и Даша Чаруша. Выход картины в прокат ожидается октябре 2018 года.
По идее сценариста, известный московский промоутер Артур сумел развести Цукерберга на открытие модного ночного клуба. Как только Артур получает долгожданный задаток, его арестовывают, поскольку в прошлом у промоутера имелись кое-какие грехи. Но сложные отношения с законом не единственная проблема, которую предстоит решить Артуру.
По данным портала "Кинопоиск", рейтинг ожидания картины оценивается в 73%.
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