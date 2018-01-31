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Posted 31 января 2018, 08:37

Published 31 января 2018, 08:37

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В более 100 населенных пунктах Ростовской области нет Интернета

31 января 2018, 08:37
В 104 хуторах и поселках Ростовской области нет точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, следует из сообщения облправительства.

"В регионе утвердили список населенных пунктов, жители которых не имеют выхода во всемирную паутину", - сказано в сообщении.

Наибольшее количество населенных пунктов без интернета, семь хуторов, относятся к Верхнеобливскому сельскому поселению Тацинского района. Без Интернета живут жители 15 хуторов Шолоховского, 11 хуторов Целинского и шести населенных пунктов Чертковского районов.

В остальных районах число населенных пунктов без точки доступа не превышает 1-2.

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