В более 100 населенных пунктах Ростовской области нет Интернета

В 104 хуторах и поселках Ростовской области нет точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, следует из сообщения облправительства.

"В регионе утвердили список населенных пунктов, жители которых не имеют выхода во всемирную паутину", - сказано в сообщении. Наибольшее количество населенных пунктов без интернета, семь хуторов, относятся к Верхнеобливскому сельскому поселению Тацинского района. Без Интернета живут жители 15 хуторов Шолоховского, 11 хуторов Целинского и шести населенных пунктов Чертковского районов. В остальных районах число населенных пунктов без точки доступа не превышает 1-2. р3 Вы активный пользователь Интернета? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.