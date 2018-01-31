В более 100 населенных пунктах Ростовской области нет Интернета

Posted 31 января 2018, 08:37
Published 31 января 2018, 08:37
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"В регионе утвердили список населенных пунктов, жители которых не имеют выхода во всемирную паутину", - сказано в сообщении.
Наибольшее количество населенных пунктов без интернета, семь хуторов, относятся к Верхнеобливскому сельскому поселению Тацинского района. Без Интернета живут жители 15 хуторов Шолоховского, 11 хуторов Целинского и шести населенных пунктов Чертковского районов.
В остальных районах число населенных пунктов без точки доступа не превышает 1-2.
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