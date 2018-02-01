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Posted 1 февраля 2018, 07:24

Published 1 февраля 2018, 07:24

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В российском гандболе дефицит защитников — эксперт

1 февраля 2018, 07:24
В российском гандболе нет игроков, которые любят стоять на позиции защиты, заявил на пресс-конференции в среду после матча с "Ростов-Доном" главный тренер московского "Луча" Алексей Алексеев.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 32:14 в пользу ростовской команды. Лидирующий в первом тайме с шокирующим отрывом 15:3 "Ростов-Дон" заметно спасовал во втором.

"Если первый тайм закончился 15:3, то очень сложно настроить игроков на защиту. Это черновая работа, на которой нужно пахать. В России вообще мало игроков, которые любят защищаться. Всем нравится забивать: тебя объявляют, все кричат твою фамилию, про защитников не кричат почему-то, хотя они ценятся больше", - сказал Алексеев.

Главный тренер ростовской команды Фредерик Бужан объяснил это личным выбором игроков и усталостью после первого матча европейской лиги, который был накануне в воскресенье.

Сейчас ростовская команда готовится к матчу со словенским "Крим Меркатором", который состоится уже в эту субботу. "Ключевым моментом в игре против «Крима» будет атака, потому что у них очень сильная защита. Чтобы попасть в четверку Лиги чемпионов, нужно развивать атаку, защиту натренировать проще", - считает Бужан.

По его словам, когда начнутся игры на вылет, мотивация девочек сильно возрастет. "Сегодня мы играли более продолжительно, в пас, но вот увидите, в субботу будет настоящая борьба, у девочек будет другая мотивация, они будут играть совершено по-другому", - подчеркнул Бужан.

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