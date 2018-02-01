В российском гандболе дефицит защитников — эксперт

"Если первый тайм закончился 15:3, то очень сложно настроить игроков на защиту. Это черновая работа, на которой нужно пахать. В России вообще мало игроков, которые любят защищаться. Всем нравится забивать: тебя объявляют, все кричат твою фамилию, про защитников не кричат почему-то, хотя они ценятся больше", - сказал Алексеев.