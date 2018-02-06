Бизнесменов, вспахавших земли под добычу ископаемых, оштрафовали на 1,3 млн

Posted 6 февраля 2018, 11:42
Published 6 февраля 2018, 11:42
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"За 2017 год выявлено 104 незаконных случая снятия почвы площадью 59 гектаров, в том числе 38 случаев на площади 15 гектаров при разработке карьеров для добычи полезных ископаемых. По данным фактам вынесено 115 постановлений о привлечении к административной ответственности, 18 из них в отношении должностных лиц", - отметил он.
Пушков отметил, что Россельхознадзор обязал власти устранить условия, которые позволяют собственникам земель сельхозназначения нарушать закон. Компании оштрафовали на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей, а также обязали рекультивировать карьеры и восстановить нарушенные почвы.