rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля 2018, 11:42

Published 6 февраля 2018, 11:42

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Бизнесменов, вспахавших земли под добычу ископаемых, оштрафовали на 1,3 млн

6 февраля 2018, 11:42
Собственников земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области, организовавших на своей территории незаконную добычу полезных ископаемых, обязали зарыть карьер и заплатить штраф в 1,3 миллиона рублей, сообщил начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по региону Илья Пушков.

"За 2017 год выявлено 104 незаконных случая снятия почвы площадью 59 гектаров, в том числе 38 случаев на площади 15 гектаров при разработке карьеров для добычи полезных ископаемых. По данным фактам вынесено 115 постановлений о привлечении к административной ответственности, 18 из них в отношении должностных лиц", - отметил он.

Пушков отметил, что Россельхознадзор обязал власти устранить условия, которые позволяют собственникам земель сельхозназначения нарушать закон. Компании оштрафовали на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей, а также обязали рекультивировать карьеры и восстановить нарушенные почвы.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика