Бизнесменов, вспахавших земли под добычу ископаемых, оштрафовали на 1,3 млн

"За 2017 год выявлено 104 незаконных случая снятия почвы площадью 59 гектаров, в том числе 38 случаев на площади 15 гектаров при разработке карьеров для добычи полезных ископаемых. По данным фактам вынесено 115 постановлений о привлечении к административной ответственности, 18 из них в отношении должностных лиц", - отметил он.