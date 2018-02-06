Новые валидаторы для оплаты проезда появились в транспорте Ростова

Posted 6 февраля 2018, 12:03
Published 6 февраля 2018, 12:03
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Новые зеленые устройства для безналичной оплаты проезда появились во всех трамваях, с февраля начали установку в автобусах и троллейбусах" - сказано в сообщении.
Новые валидаторы не выдают чек, вся информация отображается на экране. Они сообщают об ошибке, если человек случайно поднесет карту во второй раз.
Напомним, АРПС выиграло конкурс по модернизации системы безналичной оплаты в Ростове.
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