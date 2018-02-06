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Posted 6 февраля 2018, 12:03

Published 6 февраля 2018, 12:03

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Новые валидаторы для оплаты проезда появились в транспорте Ростова

6 февраля 2018, 12:03
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Новости Ростова
К замене старых валидаторов на более современные в городском транспорте приступили в Ростове-на-Дону, сообщил пресс-центр ООО "АРПС".

"Новые зеленые устройства для безналичной оплаты проезда появились во всех трамваях, с февраля начали установку в автобусах и троллейбусах" - сказано в сообщении.

Новые валидаторы не выдают чек, вся информация отображается на экране. Они сообщают об ошибке, если человек случайно поднесет карту во второй раз.

Напомним, АРПС выиграло конкурс по модернизации системы безналичной оплаты в Ростове.

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#Технологии#Новости Ростова#Новости
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