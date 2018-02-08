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Posted 8 февраля 2018, 09:24

Published 8 февраля 2018, 09:24

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Застройщик Hyatt в Ростове подал иск против Варшавского на 3,7 млн руб

8 февраля 2018, 09:24
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление компании "МКЦ-РосЕвроДевелопмент" к бизнесмену Вадиму Варшавскому и группе лиц, близких к "Русскому национальному" банку, следует из материалов в электронной картотеке.

Сумма требований истца превысила 3,7 миллиарда рублей. ООО "МКЦ-РосЕвродевелопмент" выступает в интересах предринимателей Игоря Горина и Андрея Демишина и компаний "Малбак инвестментс лимитед" и "Бекаерт лимитед", к которым они имеют непосредственное отношение.

Заседание по делу состоится 1 марта 2018 года.

Ранее СМИ сообщили, что застройщик пятизвездочного отеля Hyatt пытается оспорить договор купли-продажи компании "Феретти", которой принадлежит 44,5% в уставном капитале "МКЦ-РосЕвроДевелопмент".

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#Экономика#Новости
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