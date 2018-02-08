Застройщик Hyatt в Ростове подал иск против Варшавского на 3,7 млн руб

Posted 8 февраля 2018, 09:24
Published 8 февраля 2018, 09:24
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Сумма требований истца превысила 3,7 миллиарда рублей. ООО "МКЦ-РосЕвродевелопмент" выступает в интересах предринимателей Игоря Горина и Андрея Демишина и компаний "Малбак инвестментс лимитед" и "Бекаерт лимитед", к которым они имеют непосредственное отношение.
Заседание по делу состоится 1 марта 2018 года.
Ранее СМИ сообщили, что застройщик пятизвездочного отеля Hyatt пытается оспорить договор купли-продажи компании "Феретти", которой принадлежит 44,5% в уставном капитале "МКЦ-РосЕвроДевелопмент".
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