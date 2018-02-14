Инвесторов Ростовской области обяжут строить социальные объекты

Ищенко сообщил, что на данный момент инвесторам разрешают строить в рамках инвестиционного проекта только жилые помещения, они не могут сделать комплекс, который бы включал магазины и офисы. "Когда мы пишем законодательный акт, то стараемся анализировать, к чему он приведет, спрогнозировать действия инвесторов. Этот проект появился по другой причине. Он появился потому, что наши муниципалитеты трактуют областное законодательство таким образом, который не позволяет инвестору реализовать ни один инвестиционный проект", - сказал Ищенко.