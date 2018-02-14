Инвесторов Ростовской области обяжут строить социальные объекты

Posted 14 февраля 2018, 07:06
Published 14 февраля 2018, 07:06
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
По словам председателя, региональный парламент планирует в среду внести изменения в закон "О критериях, которыми должны соответсвествовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления участков в аренду без проведения торгов". Сейчас инвестор в сфере жилищного строительства, который хочет получить землю в аренду, обязан построить 100 тысяч квадратных метров жилья, четыре тысячи из которых должны принадлежать обманутым дольщикам.
Ищенко сообщил, что на данный момент инвесторам разрешают строить в рамках инвестиционного проекта только жилые помещения, они не могут сделать комплекс, который бы включал магазины и офисы. "Когда мы пишем законодательный акт, то стараемся анализировать, к чему он приведет, спрогнозировать действия инвесторов. Этот проект появился по другой причине. Он появился потому, что наши муниципалитеты трактуют областное законодательство таким образом, который не позволяет инвестору реализовать ни один инвестиционный проект", - сказал Ищенко.
Ранее в законе было указано строительство только жилых зданий в рамках инвестиционного проекта, муниципалитеты исходя из этого запрещали строить нежилые помещения.
Согласно изменениям, инвестор должен будет строить объекты социального обеспечения (например, детские сады и поликлиники) исходя из регламента градостроительного проектирования.
"Посмотрев на поправки, можно подумать, что законодатель ужесточает условия. Ничего подобного. Сейчас приходит инвестор в муниципалитет, а ему говорят, что можно строить только жилье. То есть, эта норма связана с необходимостью запуска ряда инвестиционных проектов", - отметил Ищенко. По его данным, уже есть два проекта, которые смогут реализовать благодаря новым поправкам. "По факту их больше", - добавил спикер.