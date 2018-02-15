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Posted 15 февраля 2018, 12:36

Published 15 февраля 2018, 12:36

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Ростовскую чиновницу могли уволить после интервью RostovGazeta

15 февраля 2018, 12:36
Главу "Центра занятости" по Кировскому и Ленинскому районам Ростова-на-Дону Елену Гречко могли уволить за информацию об уровне серых зарплат в городе в коммерческих организациях в интервью RostovGazeta, сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

"По идее, эту женщину, которая дала такое неумное интервью, конечно, надо было бы уволить, но чисто по-человечески жалко, у нее двое детей. Она просто не подумала", - сказал он.

Бондарев усомнился в правдивости предоставленных интервьюером сведений. Гречко в интервью RostovGazeta заявила, что около 90% людей, которые заняты в коммерческих организациях, получают "серые" зарплаты. "90% серых схем в Ростовской области. Ерунда мягко сказано", - прокомментировал Бондарев.

Замгубернатора сделал замечание журналистам. "У таких корреспондентов какие цели стоят? Взбаламутить весь народ? Напрячь социальную обстановку? Оставить такое наследство, какое на Украине останется детям и внукам? Вместо того, чтобы консолидировать общество", - отметил он. По его словам, если в работе бюджетной организации есть недостатки, то говорить о них нужно прямо, а если нет недостатков, то стоит похвалить, или вообще ничего не говорить.

#Общество#Новости
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