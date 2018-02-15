Ростовскую чиновницу могли уволить после интервью RostovGazeta

Posted 15 февраля 2018, 12:36
Published 15 февраля 2018, 12:36
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"По идее, эту женщину, которая дала такое неумное интервью, конечно, надо было бы уволить, но чисто по-человечески жалко, у нее двое детей. Она просто не подумала", - сказал он.
Бондарев усомнился в правдивости предоставленных интервьюером сведений. Гречко в интервью RostovGazeta заявила, что около 90% людей, которые заняты в коммерческих организациях, получают "серые" зарплаты. "90% серых схем в Ростовской области. Ерунда мягко сказано", - прокомментировал Бондарев.
Замгубернатора сделал замечание журналистам. "У таких корреспондентов какие цели стоят? Взбаламутить весь народ? Напрячь социальную обстановку? Оставить такое наследство, какое на Украине останется детям и внукам? Вместо того, чтобы консолидировать общество", - отметил он. По его словам, если в работе бюджетной организации есть недостатки, то говорить о них нужно прямо, а если нет недостатков, то стоит похвалить, или вообще ничего не говорить.