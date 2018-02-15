Ростовскую чиновницу могли уволить после интервью RostovGazeta

Замгубернатора сделал замечание журналистам. "У таких корреспондентов какие цели стоят? Взбаламутить весь народ? Напрячь социальную обстановку? Оставить такое наследство, какое на Украине останется детям и внукам? Вместо того, чтобы консолидировать общество", - отметил он. По его словам, если в работе бюджетной организации есть недостатки, то говорить о них нужно прямо, а если нет недостатков, то стоит похвалить, или вообще ничего не говорить.