rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2018, 08:35

Published 22 февраля 2018, 08:35

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

"Мэлон Фэшн Груп" оштрафовали в Ростове за нарушение прав покупателей

22 февраля 2018, 08:35
Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Ростовской области о привлечении к ответственности компании "Мэлон Фэшн Груп" за нарушения, сообщается на сайте суда.

"Решение Арбитражного суда было оставлено без изменения. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения", - говорится в публикации.

Отмечается, что это постановление может быть обжаловано.

Ранее суд установил, что компания нарушила требования техрегламента о безопасности продукции. Выяснилось, что на маркировках на женской одежде не было необходимой информации. В том числе наименования страны-производителя, юридического адреса изготовителя. После этого продукция была арестована.

Тогда организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Это решение было обжаловано.

"Мэлон Фэшн Груп" - это российский ретейлер модного бизнеса, изготовитель женской и мужской одежды, который владеет брендами Zarina, befree и Love Republic. У них есть представительства в Шанхае и Варшаве.

р1

Материалы по теме
За неправильную парковку в Ростове оштрафовали 3 тыс водителей
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика