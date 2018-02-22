"Мэлон Фэшн Груп" оштрафовали в Ростове за нарушение прав покупателей

Posted 22 февраля 2018, 08:35
Published 22 февраля 2018, 08:35
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
"Решение Арбитражного суда было оставлено без изменения. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения", - говорится в публикации.
Отмечается, что это постановление может быть обжаловано.
Ранее суд установил, что компания нарушила требования техрегламента о безопасности продукции. Выяснилось, что на маркировках на женской одежде не было необходимой информации. В том числе наименования страны-производителя, юридического адреса изготовителя. После этого продукция была арестована.
Тогда организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей. Это решение было обжаловано.
"Мэлон Фэшн Груп" - это российский ретейлер модного бизнеса, изготовитель женской и мужской одежды, который владеет брендами Zarina, befree и Love Republic. У них есть представительства в Шанхае и Варшаве.
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