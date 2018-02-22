Памятник воевавшим добровольцам из РФ установили в Луганске

Уточняется, что основным стратегическим объектом региона является Луганск, он и пострадал больше всего. Так, была атака на международный одноименный аэропорт. В апреле 2014 года было положено начало противостояния ополчения и украинских силовиков. Тогда и начали присоединяться добровольцы. После этого ополчение получило контроль над воздушной гаванью. Однако часть здания и инфраструктура оказались разрушены.