Памятник воевавшим добровольцам из РФ установили в Луганске

Posted 22 февраля 2018, 19:39
Published 22 февраля 2018, 19:39
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Высота памятника составляет почти пять метров. Длина самой фигуры достигает 3,2 метра. Ее сделали из бронзы, постамент состоит из гранитных плит весом 14 тонн", - говорится в публикации.
Отмечается, что монумент будет напоминать о людях, отдавших свою жизнь за защиту идеалов, в которые они верили. В том числе дружба с братскими народами.
По мнению "Лиги ветеранов локальных конфликтов", добровольцы приезжали помогать ЛНР не из-за корыстных целей, а из-за уверенности, что они единый народ, который хочет добиться справедливости.
СМИ пишут, что добровольцы прибывали из нескольких стран, в том числе РФ. Издания добавили, что с 2014 года добровольцы вместе с ополчением ведут борьбу за справедливость и возможность восстановить разрушенные боевыми действиям населенные пункты ЛНР.
Уточняется, что основным стратегическим объектом региона является Луганск, он и пострадал больше всего. Так, была атака на международный одноименный аэропорт. В апреле 2014 года было положено начало противостояния ополчения и украинских силовиков. Тогда и начали присоединяться добровольцы. После этого ополчение получило контроль над воздушной гаванью. Однако часть здания и инфраструктура оказались разрушены.
"Это только один пример, когда добровольцы помогли сдержать вероломство украинских силовиков", - добавили СМИ.
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