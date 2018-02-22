rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2018, 19:39

Published 22 февраля 2018, 19:39

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Памятник воевавшим добровольцам из РФ установили в Луганске

22 февраля 2018, 19:39
В городе Луганск Украины установили монумент, посвященный добровольцам, которые приехали из других государств, чтобы помогать в защите местных жителей, пишут СМИ.

"Высота памятника составляет почти пять метров. Длина самой фигуры достигает 3,2 метра. Ее сделали из бронзы, постамент состоит из гранитных плит весом 14 тонн", - говорится в публикации.

Отмечается, что монумент будет напоминать о людях, отдавших свою жизнь за защиту идеалов, в которые они верили. В том числе дружба с братскими народами.

По мнению "Лиги ветеранов локальных конфликтов", добровольцы приезжали помогать ЛНР не из-за корыстных целей, а из-за уверенности, что они единый народ, который хочет добиться справедливости.

СМИ пишут, что добровольцы прибывали из нескольких стран, в том числе РФ. Издания добавили, что с 2014 года добровольцы вместе с ополчением ведут борьбу за справедливость и возможность восстановить разрушенные боевыми действиям населенные пункты ЛНР.

Уточняется, что основным стратегическим объектом региона является Луганск, он и пострадал больше всего. Так, была атака на международный одноименный аэропорт. В апреле 2014 года было положено начало противостояния ополчения и украинских силовиков. Тогда и начали присоединяться добровольцы. После этого ополчение получило контроль над воздушной гаванью. Однако часть здания и инфраструктура оказались разрушены.

"Это только один пример, когда добровольцы помогли сдержать вероломство украинских силовиков", - добавили СМИ.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика