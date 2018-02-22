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Posted 22 февраля 2018, 12:59

Published 22 февраля 2018, 12:59

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Половину объектов Ростова еще предстоит адаптировать для инвалидов

22 февраля 2018, 12:59
Около 45% объектов в Ростове еще не успели адаптировать для инвалидов, рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

«Уже адаптировано почти 1300 объектов социальной инфраструктуры – это составляет 55% от общего числа», – сообщил он.

Инфраструктура, ликвидирующая барьеры между инвалидами и здоровыми людьми, налаживается в Ростове 7-й год в рамках программы «Доступная среда», пояснил спикер.

«В 2016-2017 годах в городе внедрена инновационная система ориентирования инвалидов по зрению «Говорящий город». Трудоустроены 6,5 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья», – добавил Гуськов.

По словам спикера, это лучший показатель трудоустройства среди инвалидов по всей России.

"В 2017 году спортом занимались 19% инвалидов, что в 2 раза больше, чем в 2016 году", - заключил он.

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