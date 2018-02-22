Половину объектов Ростова еще предстоит адаптировать для инвалидов

Posted 22 февраля 2018, 12:59
Published 22 февраля 2018, 12:59
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
«Уже адаптировано почти 1300 объектов социальной инфраструктуры – это составляет 55% от общего числа», – сообщил он.
Инфраструктура, ликвидирующая барьеры между инвалидами и здоровыми людьми, налаживается в Ростове 7-й год в рамках программы «Доступная среда», пояснил спикер.
«В 2016-2017 годах в городе внедрена инновационная система ориентирования инвалидов по зрению «Говорящий город». Трудоустроены 6,5 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья», – добавил Гуськов.
По словам спикера, это лучший показатель трудоустройства среди инвалидов по всей России.
"В 2017 году спортом занимались 19% инвалидов, что в 2 раза больше, чем в 2016 году", - заключил он.