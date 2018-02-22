Выставка военного вооружения и техники пройдет в Новочеркасске

Posted 22 февраля 2018, 14:34
Published 22 февраля 2018, 14:34
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Посетителей ждут возле главного входа в Патриарший Вознесенский войсковой Всеказачий собор на площади Ермака в 10.00 мск", - сказано в сообщении.
За 4 часа выставки можно будет увидеть военное вооружение и спецтехнику российских войск.
Напомним, 23 февраля в 21.00 в Новочеркасске и Ростове пройдет праздничный салют, который организуют артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии. Это будет первый салют в исполнении недавно сформированных артиллерийских дивизионов.
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