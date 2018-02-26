Ростовская область не освоила 1 млрд руб из выделенных на дороги в 2017 г

Posted 26 февраля 2018, 10:34
Published 26 февраля 2018, 10:34
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"На указанные цели в 2017 году направили 16,8 миллиарда рублей, из них истратили 15,7 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
Почти половину нереализованной суммы, немногим более 486 миллионов рублей, не освоили из-за неисполнения контрактов, еще 160 миллионов остались из-за отмены торгов. Оставшиеся 350 миллионов рублей сэкономили при проведении торгов и работ.
Отмечается, что по сравнению с 2016 годом освоение выделенных средств увеличилось на 2,5%.
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