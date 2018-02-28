Господдержку сельскому хозяйству на Дону увеличили на 10% — до 6,3 млрд руб

Господдержка сельского хозяйства в Ростовской области в 2018 году вырастет как минимум на 10% — до 6,3 миллиарда рублей, сообщил во время совещания по поводу проведения весенне-полевых работ донской губернатор Василий Голубев.

"В этом году господдержка уже превысила прошлогодние объемы. Из бюджетов всех уровней привлечено 6,3 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда рублей – из бюджета Ростовской области", - сказал губернатор. В 2018 году из бюджета Ростовской области выделили на 300 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Средства должны пойти в том числе на восстановление системы орошения. Как подчеркнул губернатор, поддержка сельского хозяйства для правительства региона остается приоритетным вопросом вне зависимости от социально-экономических условий развития области. Голубев поставил задачу перед собравшимися главами сельскохозпредприятий и муниципалитетов наращивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции.