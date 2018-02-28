Ипотека: счастливой жизни помеха?

"После окончания института я нашла работу по специальности в Ростове и осталась здесь жить. Около 10 лет мне пришлось снимать квартиры, пока меня не повысили до должности начальника отдела и не предложили более высокую зарплату. В 2015 году я купила квартиру в районе Левенцовки в ипотеку под 11,06% годовых с первоначальным взносом в 800 тысяч рублей, которые помогли собрать родители. Сумма ипотечного кредита составила более двух миллионов рублей на 20 лет. Ежемесячный платеж вышел 21 тысячу рублей. Квартиру я брала уже с ремонтом, так, что можно было сразу переехать в нее. В среднем за аренду аналогичной квартиры я ежемесячно отдавала 15 тысяч рублей, чтобы мне было немного легче выплачивать ежемесячные взносы, решила взять квартирантку. Самое главное, я взяла себе за правило, с каждой зарплаты и с каждой премии 15% откладывать на "черный день", - рассказала жительница города Анна.