На развитие спорта в Ростовской области выделят свыше 3 млрд рублей

Posted 28 февраля 2018, 09:52
Published 28 февраля 2018, 09:52
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"В общую сумму вошли расходы на ремонт существующих спортивных объектов и строительство новых", - сказано в публикации.
В 2018 году продолжат реконструкцию нескольких стадионов в Ростове и Таганроге, часть которых обновят уже к началу лета. В планах ремонт беговых дорожек, секторов для метания, футбольных полей и зрительских трибун.
Часть денег уйдет на возведение и последующую ликвидацию временных сооружений на "Ростов-Арене" в рамках ЧМ-2018.
Отмечается, что в указанную сумму вошли также средства на строительство котельной в школе олимпийского резерва №9 в Азове.
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