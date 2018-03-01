Работа аэропорта Платов нормализовалась после сильного снегопада

Утром в четверг из-за сильного снегопада в городе на три часа перенесли вылет двух самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Пассажиры рейсов заявили, что в аэропорту не успели расчистить взлетно-посадочную полосу. Сейчас самолеты вылетают из аэропорта по расписанию. "Утром также один самолет приземлился на запасном аэродроме Краснодара, но к настоящему времени он уже вернулся в Ростов и снова вылетел в Москву", - сказала Ладейщикова.