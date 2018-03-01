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Posted 1 марта 2018, 13:40

Published 1 марта 2018, 13:40

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Работа аэропорта Платов нормализовалась после сильного снегопада

1 марта 2018, 13:40
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Новости Ростова
Работа аэропортового комплекса Платов под Ростовом-на-Дону наладилась после утренних задержек рейсов из-за сильного снегопада, сообщила RostovGazeta директор по стратегическим коммуникациям АО "Ростоваэроинвест" Ольга Ладейщикова.

"Задержки самолетов были утром, а сейчас мы уже входим в график. Задержки вылетов могут быть связаны только с поздним прибытием самолетов", - сказала она.

Утром в четверг из-за сильного снегопада в городе на три часа перенесли вылет двух самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Пассажиры рейсов заявили, что в аэропорту не успели расчистить взлетно-посадочную полосу. Сейчас самолеты вылетают из аэропорта по расписанию. "Утром также один самолет приземлился на запасном аэродроме Краснодара, но к настоящему времени он уже вернулся в Ростов и снова вылетел в Москву", - сказала Ладейщикова.

Около 11 часов в четверг также сообщили о том, что трасса к новому аэропорту перекрыта. Вал обращений посыпался от жителей Ростова в справочную службу аэропорта. Часть трассы М-4, которая ведет от аэропорта в город, в настоящее время открыта, и не закрывалась. Перекрытой остается дорога от аэропорта в сторону Шахт и Белой Калитвы.

#Новости Ростова#Новости
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