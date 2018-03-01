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Posted 1 марта 2018, 08:43

Published 1 марта 2018, 08:43

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Родители двойни первенцев в Ростовской области получат пособие на обоих

1 марта 2018, 08:43
При рождении двойни первенцев жители Ростовской области смогут получить пособие сразу на обоих детей, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Заявление на получение пособия в таком случае на одного из детей подают в МФЦ, а на второго - в Пенсионный фонд", - сказано в сообщении.

Напомним, сумма пособия на первого ребенка в Ростовской области с 1 января 2018 года составляет 10,5 тысячи рублей. При этом доход семьи не должен превышать 47,8 тысячи рублей на всех членов семьи (мать, отец и ребенок).

По состоянию на начало февраля в регионе заявление на получение пособия подали почти 700 семей, из них 140 получили отказ из-за превышающего минимум дохода, еще 19 - из-за отсутствия гражданства у матери. Одобрили пособие 223 семьям, 306 заявления находятся в работе.

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