ТАНТК им. Г. М. Бериева подал в суд на МЧС из-за долгов в 24 млн рублей

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева подал два иска против Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС на общую сумму в 24,6 миллиона рублей, следует из данных электронной картотеки.

"Заявления категории неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств принял Арбитражный суд Хабаровского края 1 марта", - указано в карточке дела. Напомним, ТАНТК имени Бериева является поставщиком самолетов-амфибий Бе-200 ЧС для МЧС РФ. После срыва сроков исполнения контрактов в конце 2017 года завод занесли в реестр недобросовестных поставщиков, но комплекс сумел договорится на выпуск еще четырех самолетов в 2018 году для нужд службы спасения. р3