rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2018, 08:15

Published 2 марта 2018, 08:15

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

ТАНТК им. Г. М. Бериева подал в суд на МЧС из-за долгов в 24 млн рублей

2 марта 2018, 08:15
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева подал два иска против Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС на общую сумму в 24,6 миллиона рублей, следует из данных электронной картотеки.

"Заявления категории неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств принял Арбитражный суд Хабаровского края 1 марта", - указано в карточке дела.

Напомним, ТАНТК имени Бериева является поставщиком самолетов-амфибий Бе-200 ЧС для МЧС РФ. После срыва сроков исполнения контрактов в конце 2017 года завод занесли в реестр недобросовестных поставщиков, но комплекс сумел договорится на выпуск еще четырех самолетов в 2018 году для нужд службы спасения.

р3

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика