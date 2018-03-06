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Posted 6 марта 2018, 12:27

Published 6 марта 2018, 12:27

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

До мая ограничат движение на Соборном в Ростове

6 марта 2018, 12:27
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону до мая ограничат движение в части переулка Соборный из-за технических работ, информирует гордминистрация.

"Движение ограничат от дома №98 до проспекта Буденновский. Ограничения будут действовать с 26 марта по 1 мая", - говорится в публикации.

В это время пройдут работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, из-за прокладки газопровода с 26 марта по 5 мая ограничат движение на улице Троллейбусная.

Помимо этого, с 26 марта по 28 апреля будет закрыт проезд на улице Седова, 6/3. Работы будет проводить компания "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

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