До мая ограничат движение на Соборном в Ростове

Posted 6 марта 2018, 12:27
Published 6 марта 2018, 12:27
Modified 1 октября, 15:13
Updated 1 октября, 15:13
"Движение ограничат от дома №98 до проспекта Буденновский. Ограничения будут действовать с 26 марта по 1 мая", - говорится в публикации.
В это время пройдут работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, из-за прокладки газопровода с 26 марта по 5 мая ограничат движение на улице Троллейбусная.
Помимо этого, с 26 марта по 28 апреля будет закрыт проезд на улице Седова, 6/3. Работы будет проводить компания "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".
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