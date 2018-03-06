Рабочие сами занесли таллий на завод, от которого отравились – Грудинин

От таллия на заводе пострадали 28 человек. Еще девять в настоящее время ожидают результатов своих анализов. Заражение таллием произошло на заводе в конце декабря прошлого года. У людей от влияния вредного вещества на организм начали выпадать волосы. Глава городской администрации Андрей Лисицкий подчеркнул, что таллий не используется ни на одном предприятии города. То, как металл попал на завод, в настоящее время выясняет полиция.