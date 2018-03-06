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Posted 6 марта 2018, 15:33

Published 6 марта 2018, 15:33

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Рабочие сами занесли таллий на завод, от которого отравились – Грудинин

6 марта 2018, 15:33
Рабочие Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева") сами занесли опасный металл таллий на завод, которым отравились десятки человек, сообщил гендиректор завода в Таганроге Ростовской области Юрий Грудинин.

«Таллий на заводе не используется и не использовался. Его появление на заводе носит исключительно бытовой характер», - сказал он.

По его словам, руководство завода готово взять на себя обязательства по выплатам за лечение и реабилитацию сотрудников. Денежные компенсации будут выплачены по итогам прохождения курса лечения.

Грудинин также опроверг информацию о том, что запретил своим сотрудникам распространять информацию о происшествии на заводе.

От таллия на заводе пострадали 28 человек. Еще девять в настоящее время ожидают результатов своих анализов. Заражение таллием произошло на заводе в конце декабря прошлого года. У людей от влияния вредного вещества на организм начали выпадать волосы. Глава городской администрации Андрей Лисицкий подчеркнул, что таллий не используется ни на одном предприятии города. То, как металл попал на завод, в настоящее время выясняет полиция.

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