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Posted 6 марта 2018, 12:38

Published 6 марта 2018, 12:38

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Власти Таганрога опровергли смерть рабочего на заводе от отравления таллием

6 марта 2018, 12:38
Смерть рабочего на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева") после заражения сотрудников таллием опровергли, сообщил глава администрации города Таганрога Андрей Лисицкий.

"После отравления таллием на заводе им. Бериева нет ни одного погибшего. Смерть одного из работников предприятия не связана с отравлением таллием. Информация СМИ о связи двух событий не соответствует действительности", - сказал он.

В начале марта стало известно об обнаружении в организме десятков работников завода превышенной концентрации таллия. По воздействию на организм человека этот металл сравним с мышьяком. У работников начали выпадать волосы. По данным СМИ, у одного из работников, который подвергся наибольшему заражению, остановилось сердце, но врачи вовремя успели его откачать.

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