Власти Таганрога опровергли смерть рабочего на заводе от отравления таллием

Posted 6 марта 2018, 12:38
Published 6 марта 2018, 12:38
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"После отравления таллием на заводе им. Бериева нет ни одного погибшего. Смерть одного из работников предприятия не связана с отравлением таллием. Информация СМИ о связи двух событий не соответствует действительности", - сказал он.
В начале марта стало известно об обнаружении в организме десятков работников завода превышенной концентрации таллия. По воздействию на организм человека этот металл сравним с мышьяком. У работников начали выпадать волосы. По данным СМИ, у одного из работников, который подвергся наибольшему заражению, остановилось сердце, но врачи вовремя успели его откачать.