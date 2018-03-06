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Posted 6 марта 2018, 12:56

Published 6 марта 2018, 12:56

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Заражение работников таганрогского завода таллием скрывали в интересах СК

6 марта 2018, 12:56
Факт заражения работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева") скрывали в интересах следствия, заявил глава администрации города Таганрога Андрей Лисицкий.

В марте в СМИ появилась информация о десятках зараженных сотрудников. В их организме было зафиксировано повышенная концентрация таллия. От этого опасного металла у людей начали выпадать волосы.

"Информация не предавалась огласке, потому что не было угрозы для распространения, был определен круг лиц, которые заразились, а возможный источник локализовали", - сказал Лисицкий.

Как пояснил глава городской администрации, первые жалобы на плохое самочувствие поступили в медсанчасть завода в конце декабря. "Первое обращение в БСМП города Таганрога было 4 января от одного человека. Были сданы анализы и направлены в лабораторию на исследование. В дальнейшем еще поступило шесть жалоб. Первые результаты анализов с подтверждением наличия солей таллия в крови поступили 9 января, а уже 10 января на территории предприятия была создана комиссия по ЧС, проведено ее заседание. Были назначены мероприятия по поиску возможных источников", - отметил он.

По словам главы администрации, на заводе взяли заборы проб воды и воздуха, ограничили доступ к кабинетам, где работали заразившиеся сотрудники. Полицейские начали расследование.

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