Заражение работников таганрогского завода таллием скрывали в интересах СК

Posted 6 марта 2018, 12:56
Published 6 марта 2018, 12:56
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В марте в СМИ появилась информация о десятках зараженных сотрудников. В их организме было зафиксировано повышенная концентрация таллия. От этого опасного металла у людей начали выпадать волосы.
"Информация не предавалась огласке, потому что не было угрозы для распространения, был определен круг лиц, которые заразились, а возможный источник локализовали", - сказал Лисицкий.
Как пояснил глава городской администрации, первые жалобы на плохое самочувствие поступили в медсанчасть завода в конце декабря. "Первое обращение в БСМП города Таганрога было 4 января от одного человека. Были сданы анализы и направлены в лабораторию на исследование. В дальнейшем еще поступило шесть жалоб. Первые результаты анализов с подтверждением наличия солей таллия в крови поступили 9 января, а уже 10 января на территории предприятия была создана комиссия по ЧС, проведено ее заседание. Были назначены мероприятия по поиску возможных источников", - отметил он.
По словам главы администрации, на заводе взяли заборы проб воды и воздуха, ограничили доступ к кабинетам, где работали заразившиеся сотрудники. Полицейские начали расследование.