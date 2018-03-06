Заражение работников таганрогского завода таллием скрывали в интересах СК

Как пояснил глава городской администрации, первые жалобы на плохое самочувствие поступили в медсанчасть завода в конце декабря. "Первое обращение в БСМП города Таганрога было 4 января от одного человека. Были сданы анализы и направлены в лабораторию на исследование. В дальнейшем еще поступило шесть жалоб. Первые результаты анализов с подтверждением наличия солей таллия в крови поступили 9 января, а уже 10 января на территории предприятия была создана комиссия по ЧС, проведено ее заседание. Были назначены мероприятия по поиску возможных источников", - отметил он.