Зараженных таллием работников завода в Таганроге выписали

По словам Лисицкого, еще восемь человек в настоящее время находятся на лечении в больницах Ростова, один человек – в Таганроге. Остальные работники наблюдаются в медсанчасти таганрогского завода. "Руководство завода встречалось со всеми пострадавшими. Всем гарантированно будет оказана материальная помощь и сопровождение до полной реабилитации", - отметил Лисицкий.