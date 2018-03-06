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Posted 6 марта 2018, 13:04

Published 6 марта 2018, 13:04

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Зараженных таллием работников завода в Таганроге выписали

6 марта 2018, 13:04
Всех зараженных таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева") выписали в понедельник из Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифософского, сообщил глава администрации города Таганрога Андрей Лисицкий.

В марте в СМИ появилась информация о том, что десятки работников таганрогского авиационного завода заразились таллием. От опасного металла у людей начали выпадать волосы.

"В НИИ имени Н. В. Склифософского направили на лечение семь человек. Сейчас они уже выписаны, последнего выписали вчера", - сказал глава администрации.

По словам Лисицкого, еще восемь человек в настоящее время находятся на лечении в больницах Ростова, один человек – в Таганроге. Остальные работники наблюдаются в медсанчасти таганрогского завода. "Руководство завода встречалось со всеми пострадавшими. Всем гарантированно будет оказана материальная помощь и сопровождение до полной реабилитации", - отметил Лисицкий.

Всего анализы на таллий сдали 37 работников завода, у 28 из них было обнаружено повышенный уровень таллия в организме. Результаты анализов по остальным работникам ожидаются.

#Общество#Новости
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