Зараженных таллием работников завода в Таганроге выписали

Posted 6 марта 2018, 13:04
Published 6 марта 2018, 13:04
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В марте в СМИ появилась информация о том, что десятки работников таганрогского авиационного завода заразились таллием. От опасного металла у людей начали выпадать волосы.
"В НИИ имени Н. В. Склифософского направили на лечение семь человек. Сейчас они уже выписаны, последнего выписали вчера", - сказал глава администрации.
По словам Лисицкого, еще восемь человек в настоящее время находятся на лечении в больницах Ростова, один человек – в Таганроге. Остальные работники наблюдаются в медсанчасти таганрогского завода. "Руководство завода встречалось со всеми пострадавшими. Всем гарантированно будет оказана материальная помощь и сопровождение до полной реабилитации", - отметил Лисицкий.
Всего анализы на таллий сдали 37 работников завода, у 28 из них было обнаружено повышенный уровень таллия в организме. Результаты анализов по остальным работникам ожидаются.