Отели Ростова начали отказываться работать во время ЧМ-2018

Представитель отеля "Марсель" сообщил, что они закрыли все бронирования на период ЧМ-2018, потому что не согласны с законом, установленным правительством. "Нам проще все закрыть, чем платить штрафы по 400 тысяч рублей, у нас номер стоит три тысячи рублей, мы обязаны продавать его за 2440 рублей, это бред", - рассказывает представитель отеля.