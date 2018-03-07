Отели Ростова начали отказываться работать во время ЧМ-2018

Posted 7 марта 2018, 09:25
Published 7 марта 2018, 09:25
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Роспотребнадзор в Ростовской области составил список отелей, который завысили стоимость услуг на период ЧМ по футболу в 2018 году. Отели, попавшие в этот список, отказываются заселять болельщиков.
Представитель отеля "Марсель" сообщил, что они закрыли все бронирования на период ЧМ-2018, потому что не согласны с законом, установленным правительством. "Нам проще все закрыть, чем платить штрафы по 400 тысяч рублей, у нас номер стоит три тысячи рублей, мы обязаны продавать его за 2440 рублей, это бред", - рассказывает представитель отеля.
Также спикер добавил, что в условиях кризиса тяжелее отбиваться от проверяющих органов, которые предъявляют такие требования. Представитель отеля "Ретро" также рассказал о том, что они отказались заселять всех во время ЧМ-2018 так как бояться, что болельщики разнесут им отель.
"Мы просто всем отказываем в заселении. Зачем нам нужны буйные фанаты, алкоголь, разнесут нам весь отель" - говорит представитель отеля "Ретро". Также он сообщил, что одна из причин, почему они не хотят никого принимать, это попадание отеля в список Роспотребнадзора.
"Слишком много заморочек с Роспотребнадзором и с Росгвардией, так как предъявляются слишком жесткие требования, они отменяют цену за номер, которая и так без чемпионата мира у нас установлена", - отметил представитель отеля.
Он добавил, что они объявили всем "бойкот", и на время ЧМ работать не будут.
В отеле "Молодежная" отказались предоставлять информацию, сославшись на то, что сейчас не могут говорить, и положили трубку.