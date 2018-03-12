Более 200 млн руб собрали в Ростовской области на "Самбекские высоты"

Posted 12 марта 2018, 12:32
Published 12 марта 2018, 12:32
Modified 1 октября, 14:36
Updated 1 октября, 14:36
"Данные о сумме актуальны на 12 марта 2018 года", - сказано в сообщении.
Напомним, деньги на строительство народного военно-исторического комплекса "Самбекские высоты" собирает благотворительный фонд поддержки. Внести посильную сумму на реализацию проекта может любой желающий.
Строительство комплекса планируют провести без поддержки со стороны государства, на собранные средства. На территории мемориала "Самбекские высоты", открыть который планируют к 2020 году, в апреле 2017-го заложили Аллею героев.
р3
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]