Искусственный интеллект добавила соцсеть "Одноклассники" в видеозвонки

Posted 12 марта 2018, 11:54
Published 12 марта 2018, 11:54
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
Теперь для звонка не нужно дополнительное программное обеспечение, услуга доступна с любого устройства, а также в чате в личных сообщениях. Кроме того, совершить звонок можно со страницы профиля друга.
"Соцсеть полностью перезапустила платформу видеозвонков, добавив динамически обучающуюся нейросеть, которая на основе анализа пропускной способности Сети, искажения соединения и возможности подключения выбирает оптимальный вариант. В итоге связь стала более стабильной", - сказано в сообщении.
Одновременно с обновлением соцсеть изменила интерфейс звонков, теперь у пользователей появилась возможность перехода в другие разделы во время звонка благодаря сворачиванию разговора в небольшое окно.
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