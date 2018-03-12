Огромная пробка образовалась на Стачках в Ростове из-за крупной аварии

Сотрудник отметил, что ДТП произошло в 13.10 в районе дома 46 по проспекту Стачки. "На регулируемом перекресте столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg под управлением 24-летнего водителя и автомобиль Nissan под управлением 31-летнего водителя. От столкновения автомобиль Touareg отбросило на ВАЗ 2107", - сообщил представитель. Он добавил, что ВАЗ, в свою очередь, столкнулся с автобусом, которым управлял 33-летний водитель.