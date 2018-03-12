Огромная пробка образовалась на Стачках в Ростове из-за крупной аварии

Posted 12 марта 2018, 13:03
Published 12 марта 2018, 13:03
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Сотрудник отметил, что ДТП произошло в 13.10 в районе дома 46 по проспекту Стачки. "На регулируемом перекресте столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg под управлением 24-летнего водителя и автомобиль Nissan под управлением 31-летнего водителя. От столкновения автомобиль Touareg отбросило на ВАЗ 2107", - сообщил представитель. Он добавил, что ВАЗ, в свою очередь, столкнулся с автобусом, которым управлял 33-летний водитель.
"В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ получили травмы и были доставлены в больницу", - сказал сотрудник. Согласно сервису "Яндекс.Карты" пробка по проспекту Стачки тянется от улицы Международной до Тренева. По словам представителя ведомства, в настоящее время сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения и отвод транспорта.