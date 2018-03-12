rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2018, 13:03

Published 12 марта 2018, 13:03

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Огромная пробка образовалась на Стачках в Ростове из-за крупной аварии

12 марта 2018, 13:03
Сюжет
Новости Ростова
Пробка по проспекту Стачки от улицы Международной до Тренева образовалась из-за аварии из четырех авто, следует со слов представителя регионального отдела пропаганды ГИБДД.

Сотрудник отметил, что ДТП произошло в 13.10 в районе дома 46 по проспекту Стачки. "На регулируемом перекресте столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg под управлением 24-летнего водителя и автомобиль Nissan под управлением 31-летнего водителя. От столкновения автомобиль Touareg отбросило на ВАЗ 2107", - сообщил представитель. Он добавил, что ВАЗ, в свою очередь, столкнулся с автобусом, которым управлял 33-летний водитель.

"В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ получили травмы и были доставлены в больницу", - сказал сотрудник. Согласно сервису "Яндекс.Карты" пробка по проспекту Стачки тянется от улицы Международной до Тренева. По словам представителя ведомства, в настоящее время сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения и отвод транспорта.

Стояли сегодня в пробке?
Проголосовало: 0 чел.
#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика