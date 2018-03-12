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Posted 12 марта 2018, 10:23

Published 12 марта 2018, 10:23

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовский бизнесмен Саввиди не доставал оружие на стадионе – пресс-служба

12 марта 2018, 10:23
Ростовский бизнесмен и владелец клуба ПАОК из греческого города Салоники Иван Саввиди оружием никому не угрожал, когда выскочил с ним на поле во время матча, сообщила RostovGazeta заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «Группа Агроком» Татьяна Гордина.

Ранее в соцсетях и в ряде СМИ появилась информация о том, что Саввиди выбежал на поле с пистолетом в кобуре во время матча своей команды с афинским АЕК. Ростовский предприниматель был возмущен тем, что арбитр не засчитал забытый игроком гол. В СМИ появилась информация о том, что Саввиди угрожал судье и директору клуба Василису Димитриадису.

«Он никому оружием не угрожал, он его даже не доставал. А носит он его на законных основаниях», - сказала Гордина.

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