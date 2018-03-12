Ростовский бизнесмен Саввиди не доставал оружие на стадионе – пресс-служба

Ранее в соцсетях и в ряде СМИ появилась информация о том, что Саввиди выбежал на поле с пистолетом в кобуре во время матча своей команды с афинским АЕК. Ростовский предприниматель был возмущен тем, что арбитр не засчитал забытый игроком гол. В СМИ появилась информация о том, что Саввиди угрожал судье и директору клуба Василису Димитриадису.