Ростовский бизнесмен Саввиди не доставал оружие на стадионе – пресс-служба

Posted 12 марта 2018, 10:23
Published 12 марта 2018, 10:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Ранее в соцсетях и в ряде СМИ появилась информация о том, что Саввиди выбежал на поле с пистолетом в кобуре во время матча своей команды с афинским АЕК. Ростовский предприниматель был возмущен тем, что арбитр не засчитал забытый игроком гол. В СМИ появилась информация о том, что Саввиди угрожал судье и директору клуба Василису Димитриадису.
«Он никому оружием не угрожал, он его даже не доставал. А носит он его на законных основаниях», - сказала Гордина.