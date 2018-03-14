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Posted 14 марта 2018, 11:12

Published 14 марта 2018, 11:12

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Экс-шахтерам "Кингкоул" под Ростовом отгрузили очередные 50 тонн угля

14 марта 2018, 11:12
В Ростовской области бывшим сотрудникам группы компаний "Кингкоул" отгрузили 50 тонн угля, информирует правительство региона.

"Уголь предоставили в качестве помощи. Его передали по спискам, который составила инициативная группа", - говорится в публикации.

Отмечается, что в феврале местные жители получили еще 50 тонн угля. Уголь должен был выдаваться за счет средств компании, однако эти мероприятия не проводились с 2014 года.

Всего за три года угольные предприятия региона отгрузили более 900 тонн угля работникам и пенсионерам "Кингкоула".

Напомним, в регионе обанкротилось одно из крупнейших угольных предприятий ГК "Кингкоул". Властям региона пришлось выплатить свыше 300 миллионов рублей долгов по зарплате.

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#Общество#Новости
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