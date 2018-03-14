Экс-шахтерам "Кингкоул" под Ростовом отгрузили очередные 50 тонн угля

Posted 14 марта 2018, 11:12
Published 14 марта 2018, 11:12
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Уголь предоставили в качестве помощи. Его передали по спискам, который составила инициативная группа", - говорится в публикации.
Отмечается, что в феврале местные жители получили еще 50 тонн угля. Уголь должен был выдаваться за счет средств компании, однако эти мероприятия не проводились с 2014 года.
Всего за три года угольные предприятия региона отгрузили более 900 тонн угля работникам и пенсионерам "Кингкоула".
Напомним, в регионе обанкротилось одно из крупнейших угольных предприятий ГК "Кингкоул". Властям региона пришлось выплатить свыше 300 миллионов рублей долгов по зарплате.
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