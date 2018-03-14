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Posted 14 марта 2018, 06:24

Published 14 марта 2018, 06:24

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростове заработали новые камеры на дорогах

14 марта 2018, 06:24
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в тестовом режиме запустили в работу камеры видеонаблюдения, которые установили в рамках программы "Безопасный город", информирует правительство региона.

"Сейчас к системе видеонаблюдения подключили 12 камер. Все они являются стационарными. Устройства способны видеть в темноте, определять номера машин", - говорится в публикации.

Отмечается, что уже были проведены все подготовительные мероприятия. В тестовом режиме специалисты настроят контролируемые зоны.

Также параллельно будут идти работы по установке других камер. Всего в городе появится 198 таких устройств.

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#Город#Новости Ростова#Новости
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