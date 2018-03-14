В Ростове заработали новые камеры на дорогах

Posted 14 марта 2018, 06:24
Published 14 марта 2018, 06:24
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Сейчас к системе видеонаблюдения подключили 12 камер. Все они являются стационарными. Устройства способны видеть в темноте, определять номера машин", - говорится в публикации.
Отмечается, что уже были проведены все подготовительные мероприятия. В тестовом режиме специалисты настроят контролируемые зоны.
Также параллельно будут идти работы по установке других камер. Всего в городе появится 198 таких устройств.
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