За считанные часы на матчи ЧМ-2018 в Ростове закончились все дешевые билеты

Но на деле оказалось, что большинство болельщиков так и остались ни с чем. У большинства попытавшихся подать заявку на сайте FIFA на экране появилось сообщение "Вы сможете получить доступ к сайту через: более часа". Причем период ожидания продлился несколько часов. Но даже дождавшись своей очереди, некоторые болельщики наткнулись на сообщение "Ждите, идет загрузка".