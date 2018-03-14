За считанные часы на матчи ЧМ-2018 в Ростове закончились все дешевые билеты

Posted 14 марта 2018, 09:47
Published 14 марта 2018, 09:47
Modified 1 октября, 13:50
Updated 1 октября, 13:50
Напомним, что вторая волна второго этапа продаж билетов на игры ЧМ-2018 была открыта 13 марта 2018 года в 12.00 по московскому времени. Предполагалось, что приобрести билеты можно будет в порядке "живой очереди". То есть болельщики подавали заявку на сайте FIFA и получали на месте ответ о покупке билета.
Но на деле оказалось, что большинство болельщиков так и остались ни с чем. У большинства попытавшихся подать заявку на сайте FIFA на экране появилось сообщение "Вы сможете получить доступ к сайту через: более часа". Причем период ожидания продлился несколько часов. Но даже дождавшись своей очереди, некоторые болельщики наткнулись на сообщение "Ждите, идет загрузка".
Так, сотрудник RostovGazeta, подавший заявку в момент старта продаж, получил доступ лишь к 18.00. В это время на матчи, которые пройдут на "Ростов-Арене", билетов четвертой категории по цене 1280 рублей уже не осталось. Утром 14 марта не оказалось в продаже также и билетов третьей категории стоимостью 6300 рублей.
Так, по состоянию на 12.00 в среду, на матчи Бразилия-Швейцария (17 июня) и Корея-Мексика (23 июня) билеты были полностью распроданы. На игру Уругвай-Саудовская Аравия (20 июня) остались только билеты второй и первой категории стоимостью 9900 и 12600 рублей соответственно. Желающим посетить игру Исландия-Хорватия (26 июня) доступны билеты только стоимостью 12600 рублей, а матч 1/8 финала (2 июля) - только билеты по 14700 рублей.
Во вторник FIFA через несколько часов после начала продаж выступила со специальным заявлением и принесла свои извинения болельщикам, у которых возникли сложности.
Впрочем, у ростовчан еще есть возможность купить недорогие билеты на матчи мундиаля. Так, 18 апреля будет запущен финальный этап продаж, в ходе которого также будут доступны билеты всех четырех категорий.
р2
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