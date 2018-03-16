Ряд электричек отменят в Ростовской области перед майскими праздниками

Posted 16 марта 2018, 09:03
Published 16 марта 2018, 09:03
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
С 6 по 8 мая не будут ходить электрички №6161 Ростов-Лихая с отправлением в 16.29 мск и №6169 Ростов - Усть-Донецкая со временем отбытия 12.20 мск.
На два дня, 6 и 7 мая, отменят электричку №6667 Ростов -Лихая с отправлением в 18.34 мск. Пригородный поезд №6516 в обратном направлении с отбытием из Лихой в 05.35 мск не будет ходить 7 и 8 мая. Еще одна утренняя электричка из Лихой в Ростов под номером 6164 с отправлением в 04.38 мск не будет курсировать по маршруту в период с 7 по 9 мая.
С 6 по 8 мая отменят пригородные поезда №6240 из Ростова в Орловку-Кубанскую с отправлением в 06.46 мск и №6190 в обратном направлении с отбытием из Орловки-Кубанской в 11.12 мск.
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