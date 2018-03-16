Ряд электричек отменят в Ростовской области перед майскими праздниками

На два дня, 6 и 7 мая, отменят электричку №6667 Ростов -Лихая с отправлением в 18.34 мск. Пригородный поезд №6516 в обратном направлении с отбытием из Лихой в 05.35 мск не будет ходить 7 и 8 мая. Еще одна утренняя электричка из Лихой в Ростов под номером 6164 с отправлением в 04.38 мск не будет курсировать по маршруту в период с 7 по 9 мая.