rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2018, 13:15

Published 17 марта 2018, 13:15

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Посетитель аквапарка Н2О в Ростове пострадал из-за лопнувшего круга

17 марта 2018, 13:15
Мужчина, который в четверг катался с горки в аквапарке Н2О в городе Ростове-на-Дону и под которым лопнул круг, сам виноват, сообщил RostovGazeta представитель call-центра заведения.

Ранее одна из посетительниц аквапарка в соцсетях выложила видеозапись с лопнувшим надувным кругом и мужем возле него. По ее словам, когда мужчина скатывался с горки, под ним лопнул круг, мужчина сильно ударился спиной. Администраторы заведения час не могли оказать пострадавшему первую помощь.

"Мужчина скатился с горки, и когда вставал с круга, чем-то его повредил. А так у нас никаких проблем нет", - сказал представитель аквапарка.

Чем мог мужчина в плавках повредить надувной круг, представитель компании не сообщил.

"У нас все круги исправны", - сказал представитель аквапарка.

В соцсетях люди пожаловались на то, что круги в аквапарке все в латках – они могут представлять угрозу жизни людей, предположили ростовчане.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика