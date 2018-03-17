Посетитель аквапарка Н2О в Ростове пострадал из-за лопнувшего круга

Ранее одна из посетительниц аквапарка в соцсетях выложила видеозапись с лопнувшим надувным кругом и мужем возле него. По ее словам, когда мужчина скатывался с горки, под ним лопнул круг, мужчина сильно ударился спиной. Администраторы заведения час не могли оказать пострадавшему первую помощь.