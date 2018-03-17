Посетитель аквапарка Н2О в Ростове пострадал из-за лопнувшего круга

Posted 17 марта 2018, 13:15
Published 17 марта 2018, 13:15
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Ранее одна из посетительниц аквапарка в соцсетях выложила видеозапись с лопнувшим надувным кругом и мужем возле него. По ее словам, когда мужчина скатывался с горки, под ним лопнул круг, мужчина сильно ударился спиной. Администраторы заведения час не могли оказать пострадавшему первую помощь.
"Мужчина скатился с горки, и когда вставал с круга, чем-то его повредил. А так у нас никаких проблем нет", - сказал представитель аквапарка.
Чем мог мужчина в плавках повредить надувной круг, представитель компании не сообщил.
"У нас все круги исправны", - сказал представитель аквапарка.
В соцсетях люди пожаловались на то, что круги в аквапарке все в латках – они могут представлять угрозу жизни людей, предположили ростовчане.