Эвакуатор провалился в огромную яму в Ростове

Posted 19 марта 2018, 10:38
Published 19 марта 2018, 10:38
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"В городе провалилась часть асфальта. Из-за этого перекрыто движение", - сказано в сообщении.
Автор поста приложил фото. На нем видно огромную яму на дороге. В ней частично находится машина-эвакуатор.
Некоторые пользователи в комментариях написали, что инцидент случился из-за протечки водопровода или канализации. Другие горожане пошутили, что в городе началось строительство метро.
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