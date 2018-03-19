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Posted 19 марта 2018, 10:38

Published 19 марта 2018, 10:38

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Эвакуатор провалился в огромную яму в Ростове

19 марта 2018, 10:38
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на пересечении улиц Вторая Краснодарская и Прогрессивная провалился асфальт, сообщают пользователи соцсети "ВКонтакте".

"В городе провалилась часть асфальта. Из-за этого перекрыто движение", - сказано в сообщении.

Автор поста приложил фото. На нем видно огромную яму на дороге. В ней частично находится машина-эвакуатор.

Некоторые пользователи в комментариях написали, что инцидент случился из-за протечки водопровода или канализации. Другие горожане пошутили, что в городе началось строительство метро.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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