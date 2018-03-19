"Ростсельмаш" ждет падения продаж в Ростовской области на 25%

"Данная ситуация оказывает депрессивное влияние на спрос со стороны аграриев. Согласно нашим исследованиям, индекс намерения к покупке за контрольный период сократился на четверть. Однако, на наших коммерческих операциях это никак не сказывается", ― рассказал представитель завода.