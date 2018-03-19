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Posted 19 марта 2018, 11:27

Published 19 марта 2018, 11:27

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

"Ростсельмаш" ждет падения продаж в Ростовской области на 25%

19 марта 2018, 11:27
Ростовские аграрии стали покупать меньше сельскохозяйственной техники из-за отказов в льготных кредитах по линии Минсельхоза, рассказал корреспонденту RostovGazeta директор департамента маркетинга группы компаний "Ростсельмаш" Прохор Дармов.

"Данная ситуация оказывает депрессивное влияние на спрос со стороны аграриев. Согласно нашим исследованиям, индекс намерения к покупке за контрольный период сократился на четверть. Однако, на наших коммерческих операциях это никак не сказывается", ― рассказал представитель завода.

Он добавил, что компания гибко реагирует на любые изменения рыночной среды и способна выполнить плановые показатели даже при неблагоприятных обстоятельствах.

Ранее ассоциация "Росспецмаш" рассказала, что банки отказывают аграриям Ростовской области в льготных ссудах по линии Минсельхоза на приобретение сельскохозяйственной техники.

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