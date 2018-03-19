"Ростсельмаш" ждет падения продаж в Ростовской области на 25%

Posted 19 марта 2018, 11:27
Published 19 марта 2018, 11:27
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"Данная ситуация оказывает депрессивное влияние на спрос со стороны аграриев. Согласно нашим исследованиям, индекс намерения к покупке за контрольный период сократился на четверть. Однако, на наших коммерческих операциях это никак не сказывается", ― рассказал представитель завода.
Он добавил, что компания гибко реагирует на любые изменения рыночной среды и способна выполнить плановые показатели даже при неблагоприятных обстоятельствах.
Ранее ассоциация "Росспецмаш" рассказала, что банки отказывают аграриям Ростовской области в льготных ссудах по линии Минсельхоза на приобретение сельскохозяйственной техники.