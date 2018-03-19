В Ростовской области перевыполнили план по увеличению охотничьих ресурсов

В частности, поголовье фазана и лани превысило запланированные показатели на 45 процентных пункта, пятнистого и европейского оленя на 42 и 33 процентных пункта соответственно, косули - на 17, лося - на 5,3 процентных пункта. При этом фактической количество популяция сурка-байбака совпало с плановым.