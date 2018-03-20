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Posted 20 марта 2018, 12:17

Published 20 марта 2018, 12:17

Modified 29 ноября, 20:43

Updated 29 ноября, 20:43

Бывший сити-менеджер Ростова смог найти только работу без зарплаты

20 марта 2018, 12:17
Бывший сити-менеджер Ростова Сергей Горбань работает на общественных началах помощником председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Сергея Москвичева, сообщил RostovGazeta представитель комитета.

"Он помощник председателя комитета Сергея Москвичева по делам Госдумы на общественных началах. По факту это означает, что он работает даром, без заработной платы", - сказал представитель.

Он пояснил, что не может сказать точно, сколько Горбань работает помощником. "Скорее всего, с прошлого года", - добавил спикер.

Горбань был сити-менеджером Ростова с 2014 по 2016 годы, покинул пост в разгар подготовки города к ЧМ-2018. После ухода с должности, Горбань пропал из поля зрения горожан, поэтому появился ряд версий его времяпрепровождения: будто он сидит в СИЗО "Лефортово", отдыхает на островах, занимается бизнесом и даже убит.

#Политика#Новости
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