Бывший сити-менеджер Ростова смог найти только работу без зарплаты

Горбань был сити-менеджером Ростова с 2014 по 2016 годы, покинул пост в разгар подготовки города к ЧМ-2018. После ухода с должности, Горбань пропал из поля зрения горожан, поэтому появился ряд версий его времяпрепровождения: будто он сидит в СИЗО "Лефортово", отдыхает на островах, занимается бизнесом и даже убит.