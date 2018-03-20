Члены королевской семьи из Саудовской Аравии хотят посетить Ростов на ЧМ-18

"С главами государств всех команд, которые будут участвовать у нас в играх чемпионата мира, мы активно работаем. По Саудовской Аравии пока не согласован прием. Они будут размещаться не у нас, но на матчах они будут. Проведем ряд двусторонних встреч. Пока ожидается визит из королевской семьи", - сказал Молодченко.