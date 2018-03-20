Члены королевской семьи из Саудовской Аравии хотят посетить Ростов на ЧМ-18

Posted 20 марта 2018, 12:37
Published 20 марта 2018, 12:37
Modified 1 октября, 14:20
Updated 1 октября, 14:20
Об этом он заявил на расширенном заседании правления союза "Торгово-промышленная палата Ростовской области" во вторник. По его словам, свой визит в регион подтвердили главы пяти государств, команды из которых будут участвовать в матчах в Ростове.
"С главами государств всех команд, которые будут участвовать у нас в играх чемпионата мира, мы активно работаем. По Саудовской Аравии пока не согласован прием. Они будут размещаться не у нас, но на матчах они будут. Проведем ряд двусторонних встреч. Пока ожидается визит из королевской семьи", - сказал Молодченко.
Ранее, по данным СМИ, из-за скандала с отравлением экс-полковника военной разведки Сергея Скрипаля от визита в РФ отказались делегации из Великобритании и Исландии.
Помимо делегации из Саудовской Аравии, свой визит в Ростовскую область уже подтвердили главы государств Швейцарии и Южной Кореи. "Ждем президента швейцарской конфедерации. К нам приедет большое количество бизнесменов, которые заинтересованы в развитии бизнеса в Ростовской области. Вторая миссия - по приглашению президента, подтвердил свое участие президент Южной Кореи. Готовим бизнес-миссию южнокорейской стороны", - заявил Молодченко.
По его словам, Ростовская область сегодня вошла в шестерку лидеров среди всех субъектов РФ по объемам экспорта. Внешнеторговых оборот региона вырос за год на 22%.
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