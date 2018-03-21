На ремонт крыш и фасадов к ЧМ-2018 в Ростове потратят 132 млн руб

Posted 21 марта 2018, 13:23
Published 21 марта 2018, 13:23
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Всего в рамках подготовки к ЧМ по футболу на эти мероприятия будет потрачено 260 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Изначально было выделено 128 миллионов рублей, на них планировалось отремонтировать 29 фасадов и крыш. По ним объявили торги, подрядчиков выберут в марте и апреле. Ремонтные мероприятия завершатся к лету.
Глава региона Василий Голубев рассказал, что теперь будет выделено еще 132 миллиона рублей. Он потребовал усилить контроль за качеством работ.
По словам губернатора, все работы должны быть выполнены с особой тщательностью.
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