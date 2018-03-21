На ремонт крыш и фасадов к ЧМ-2018 в Ростове потратят 132 млн руб

В Ростове-на-Дону в 2018 году на капремонт фасадов и крыш зданий будет дополнительно выделено 132 миллиона рублей, информирует правительство региона.

"Всего в рамках подготовки к ЧМ по футболу на эти мероприятия будет потрачено 260 миллионов рублей", - сказано в сообщении. Изначально было выделено 128 миллионов рублей, на них планировалось отремонтировать 29 фасадов и крыш. По ним объявили торги, подрядчиков выберут в марте и апреле. Ремонтные мероприятия завершатся к лету. Глава региона Василий Голубев рассказал, что теперь будет выделено еще 132 миллиона рублей. Он потребовал усилить контроль за качеством работ. По словам губернатора, все работы должны быть выполнены с особой тщательностью. р1