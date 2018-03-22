На 10% снизилось число погибших в ДТП в Ростове за 2017 год

За 2017 год в Ростове-на-Дону на 9,9% уменьшилось количество погибших в автомобильных авариях по сравнению с 2016-м, сообщило региональное правительство.

"За указанный период число погибших в ДТП снизилось с 71 до 64 человек", - сказано в сообщении. При этом на 5% снизилось общее количество аварий (с 1,64 тысячи случаев до 1,56 тысячи) и на 2,6% число раненых (с 1,96 человек до 1,92). В области больше всего аварий за год, 118, произошло в Азовском районе, среди городов по количеству ДТП вслед за Ростовом идет Таганрог, в котором в 2017 году произошло 266 инцидентов. р3