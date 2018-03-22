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Posted 22 марта 2018, 08:27

Published 22 марта 2018, 08:27

Modified 1 октября, 13:38

Updated 1 октября, 13:38

Ученые разработают план спасения Азовского моря от чужеродных биоресурсов

22 марта 2018, 08:27
Ученые Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства разработают план борьбы с неродными биоресурсами в сотрудничестве с каспийскими коллегами, сведения опубликованы на сайте донского НИИ.

"В Азово-Черноморском бассейне обитают чужеродные виды рыб и других морских организмов, наносящих огромный вред популяциям промысловых биоресурсов", - сказано в сообщении.

Один из таких "вселенцев" - гребневик мнемиопсис, которого называют убийцей экосистем. Ученые Азовского НИИ и Каспийского НИИ спрогнозируют скорость распространение гребневика в южных водоемах и разработают план борьбы с ним.

Отмечается, что "вселенцы" чаще всего попадают в чужеродные им воды при помощи людей, реже перемещаются случайно.

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#Наука#Новости
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