Ученые разработают план спасения Азовского моря от чужеродных биоресурсов

Posted 22 марта 2018, 08:27
Published 22 марта 2018, 08:27
Modified 1 октября, 13:38
Updated 1 октября, 13:38
"В Азово-Черноморском бассейне обитают чужеродные виды рыб и других морских организмов, наносящих огромный вред популяциям промысловых биоресурсов", - сказано в сообщении.
Один из таких "вселенцев" - гребневик мнемиопсис, которого называют убийцей экосистем. Ученые Азовского НИИ и Каспийского НИИ спрогнозируют скорость распространение гребневика в южных водоемах и разработают план борьбы с ним.
Отмечается, что "вселенцы" чаще всего попадают в чужеродные им воды при помощи людей, реже перемещаются случайно.
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