ОНФ не комментирует покупку рояля за 10 млн руб в Ростове

Напомним, что в октябре 2017 года Ростовский колледж искусств заявил о покупке рояля за 10 миллионов рублей, и через сайт госзакупок искал подрядчика, чтобы приобрести для учебного заведения данный музыкальный инструмент. Тогда опрошенные RostovGazeta эксперты сообщили, что данная сумма превышают цену хорошего инструмента в разы.