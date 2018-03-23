ОНФ не комментирует покупку рояля за 10 млн руб в Ростове

Posted 23 марта 2018, 08:24
Published 23 марта 2018, 08:24
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
Напомним, что в октябре 2017 года Ростовский колледж искусств заявил о покупке рояля за 10 миллионов рублей, и через сайт госзакупок искал подрядчика, чтобы приобрести для учебного заведения данный музыкальный инструмент. Тогда опрошенные RostovGazeta эксперты сообщили, что данная сумма превышают цену хорошего инструмента в разы.
"ОНФ эту покупку не будет комментировать", - сообщил представитель ОНФ.
На сайте госзакупок указано, что в конце декабря Ростовский колледж искусств приобрел рояль за 9,8 миллиона рублей. Представитель колледжа подтвердил эту информацию.
"Да, рояль мы уже приобрели, именно за ту сумму, которая и предполагалась, за 10 миллионов рублей", - сообщил RostovGazeta представитель колледжа.
Колледж является государственным бюджетным учреждением.
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