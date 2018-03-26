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Posted 26 марта 2018, 20:21

Published 26 марта 2018, 20:21

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ликвидирован крупный пожар в центре Ростова

26 марта 2018, 20:21
В Ростове-на-Дону в понедельник вечером ликвидировали пожар в многоквартирном доме по улице Социалистической, который распространился на 150 квадратных метров, информирует региональное УМЧС.

"Инцидент произошел в 19.47, через 30 минут возгоранию присвоили второй ранг. Полностью потушили пожар в 22.43", - сказано в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал. Ранее появилась информация, что возгорание началось с квартиры на третьем этаже, после чего перекинулось на четвертый этаж и крышу.

По словам очевидцев, пожар начался в общем туалете. Также появились фотографии дома до пожара. На них видно, что он был в упадочном состоянии.

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