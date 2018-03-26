Свыше 16 тыс кв метров дорог отремонтировали в Ростове с начала года

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Работы более чем на 16,6 тысячи квадратных метрах дорожного покрытия были выполнены в Ростове-на-Дону с января по март, говорится в ответе администрации Ростова-на-Дону на запрос корреспондента RostovGazeta.

"За период с 1 января по 19 марта 2018 года в Ростове-на-Дону выполнены работы на 547 объектах площадью 16,6 тысячи квадратных метров. Литой асфальтобетонной смесью в рамках муниципальных контрактов работы выполнены на 316 объектах площадью 12,3 тысячи квадратных метров, а по гарантии ― на 231 объекте площадью 4,3 тысячи квадратных метров", ― написано в ответе. По информации Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону, для поддержания хорошего состояния проезжей части в зимние месяцы ремонт дорог выполняется литой асфальтобетонной смесью. Приходилось ли вам застревать в ямах на проезжей части? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.