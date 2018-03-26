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Posted 26 марта 2018, 15:03

Published 26 марта 2018, 15:03

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В Ростове завели дело на таможенника за взятку от бизнесмена

26 марта 2018, 15:03
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении главы отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Новороссийской таможни, которого уличили в получении взятки, пишет Южное управление на транспорте СКР.

"По данным следствия, в 2017 году с компанией "Обсидиан" был заключен контракт на проведение работ по капремонту здания таможни. Подрядчик начал работы, нарушив правила по охране труда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый знал о нарушениях и договорился с главой компании о том, что за деньги он не будет требовать устранения нарушений. Также он пообещал не привлекать бизнесмена к ответственности за невыполнение условий контракта.

В начале 2018 года фигурант через посредника получил деньги. Максимальное наказание по делу составляет восемь лет колонии.

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