В Ростове завели дело на таможенника за взятку от бизнесмена

Posted 26 марта 2018, 15:03
Published 26 марта 2018, 15:03
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"По данным следствия, в 2017 году с компанией "Обсидиан" был заключен контракт на проведение работ по капремонту здания таможни. Подрядчик начал работы, нарушив правила по охране труда", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый знал о нарушениях и договорился с главой компании о том, что за деньги он не будет требовать устранения нарушений. Также он пообещал не привлекать бизнесмена к ответственности за невыполнение условий контракта.
В начале 2018 года фигурант через посредника получил деньги. Максимальное наказание по делу составляет восемь лет колонии.
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