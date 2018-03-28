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Posted 28 марта 2018, 14:48

Published 28 марта 2018, 14:48

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Приемных детей возвращают из-за неоправданных ожиданий и трудностей

28 марта 2018, 14:48
Не любовь, а помощь психолога – вот главное средство, чтобы вырастить приемного ребенка в новой семье, рассказала RostovGazeta директор ростовского детского дома №10 Ольга Черная.

"Дети, которые пережили расставание со своими родителями, имеют огромную душевную травму, и поэтому особенности их поведения требуют от приемных родителей большой работы и много специальных знаний", – сообщила она.

Родителям приемышей приходится очень нелегко, без помощи психологов им не справиться, замечает спикер.

"Иногда усыновители разочаровываются и возвращают обратно детей. Просто ожидания расходятся с действительностью, и подход "я тебя буду любить, как своего" не работает, а взрослые порой думают, что они полюбят этого ребенка – и этого будет достаточно", – подчеркивает она.

По словам спикера, типичные усыновители – пара старше 40 лет, имеющая хороший уровень доходов и силы, обычно уже вырастившая своих детей.

#Общество#Новости
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