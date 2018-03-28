Приемных детей возвращают из-за неоправданных ожиданий и трудностей

"Иногда усыновители разочаровываются и возвращают обратно детей. Просто ожидания расходятся с действительностью, и подход "я тебя буду любить, как своего" не работает, а взрослые порой думают, что они полюбят этого ребенка – и этого будет достаточно", – подчеркивает она.