Таганрог отказался от старых трамваев Ростова

Posted 28 марта 2018, 13:14
Published 28 марта 2018, 13:14
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Мы провели оценку состояния ростовских трамваев, у них тоже плачевное состояние, а также стоимость затрат на некоторые трамваи, с учетом их переоборудования и доставки, приближается к одному миллиону рублей, поэтому перспективы никакой нет", - сообщил Лисицкий.
Также он добавил, что на сегодняшний день планируется закупать трамваи у Москвы.
"Москва сейчас обновила свой парк, и старые трамваи у них практически все в идеальном состоянии, так что работа ведется", - добавил Лисицкий.
Напомним, что главой администрации города Ростова-на-Дону Виталием Кушнаревым дано поручение департаменту транспорта организовать работу по передаче 10 трамвайных вагонов в город Новочеркасск и город Таганрог в срок до 31 декабря 2018 года.