Таганрог отказался от старых трамваев Ростова

"Мы провели оценку состояния ростовских трамваев, у них тоже плачевное состояние, а также стоимость затрат на некоторые трамваи, с учетом их переоборудования и доставки, приближается к одному миллиону рублей, поэтому перспективы никакой нет", - сообщил Лисицкий.