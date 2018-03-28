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Posted 28 марта 2018, 13:14

Published 28 марта 2018, 13:14

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Таганрог отказался от старых трамваев Ростова

28 марта 2018, 13:14
Таганрог не будет принимать старые трамвайные вагоны, которые им планировал передать Ростов, так как в этом нет никакой перспективы, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

"Мы провели оценку состояния ростовских трамваев, у них тоже плачевное состояние, а также стоимость затрат на некоторые трамваи, с учетом их переоборудования и доставки, приближается к одному миллиону рублей, поэтому перспективы никакой нет", - сообщил Лисицкий.

Также он добавил, что на сегодняшний день планируется закупать трамваи у Москвы.

"Москва сейчас обновила свой парк, и старые трамваи у них практически все в идеальном состоянии, так что работа ведется", - добавил Лисицкий.

Напомним, что главой администрации города Ростова-на-Дону Виталием Кушнаревым дано поручение департаменту транспорта организовать работу по передаче 10 трамвайных вагонов в город Новочеркасск и город Таганрог в срок до 31 декабря 2018 года.

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