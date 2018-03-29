МЧС проверило большинство ростовских ТЦ после ЧП в Кемерово

Posted 29 марта 2018, 13:34
Published 29 марта 2018, 13:34
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
В Ростовской области, по поручению губернатора Василия Голубева, проходят экстренные проверки всех кинотеатров и торговых центров после крупного пожара в ТЦ в Кемерово. Всего в области работают 54 ТЦ и 36 кинотеатров.
"На сегодняшний день нашими сотрудниками уже проверено 35 торговых центров, но работа еще продолжается", - рассказал представитель МЧС по региону.
Также сотрудник ведомства уточнил, что пока нет результатов по проведенным проверкам.
"Когда проверки все завершатся, будет сделан общий анализ, на сегодняшний день количество нарушений неизвестно", - добавил спикер.
Напомним, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли свыше 60 человек, в том числе много детей.
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