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Posted 29 марта 2018, 13:34

Published 29 марта 2018, 13:34

Modified 1 октября, 13:54

Updated 1 октября, 13:54

МЧС проверило большинство ростовских ТЦ после ЧП в Кемерово

29 марта 2018, 13:34
В Ростовской области сотрудники МЧС проверили 35 торговых центров из 54, сообщил RоstovGazeta представитель пресс-службы МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области, по поручению губернатора Василия Голубева, проходят экстренные проверки всех кинотеатров и торговых центров после крупного пожара в ТЦ в Кемерово. Всего в области работают 54 ТЦ и 36 кинотеатров.

"На сегодняшний день нашими сотрудниками уже проверено 35 торговых центров, но работа еще продолжается", - рассказал представитель МЧС по региону.

Также сотрудник ведомства уточнил, что пока нет результатов по проведенным проверкам.

"Когда проверки все завершатся, будет сделан общий анализ, на сегодняшний день количество нарушений неизвестно", - добавил спикер.

Напомним, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли свыше 60 человек, в том числе много детей.

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