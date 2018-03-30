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Posted 30 марта 2018, 12:32

Published 30 марта 2018, 12:32

Modified 1 октября, 13:32

Updated 1 октября, 13:32

Ростовская модель объявила о том, что ждет ребенка от бывшего мужа Бузовой

30 марта 2018, 12:32
Уроженка Ростова-на-Дону 24-летняя модель Анастасия Костенко подтвердила слухи о своей беременности, об этом девушка сообщила в сети Instagram.

Брюнетка опубликовала в соцсети фото со своим супругом Дмитрием Тарасовым, который в 2016 году развелся с телеведущей Ольгой Бузовой. На снимке футболист нежно касается обнаженного живота своей новоиспеченной жены.

Напомним, что пара поженилась в начале 2018 года. Торжество состоялось в январе, свадьбу вели ростовчанка Виктория Лопырева и Николай Басков. Тогда же в Сети появилось множество слухов о беременности Костенко.

Подписчики Анастасии предположили, что супруги Тарасовы ждут мальчика.

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#Общество#Новости
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